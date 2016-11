ComeÃ§a nesta terÃ§a-feira audiÃªncia de Luiza Brunet e ex-marido acusado de agressÃ£o a atriz

A Justiça de São Paulo começa a julgar nesta terça-feira (29) o empresário Lírio Parisotto, de 62 anos, pela acusação de agredir sua ex-mulher, a atriz, modelo e empresária Luiza Brunet, de 54 anos, em maio deste ano, nos Estados Unidos, e em dezembro de 2015, no Brasil.

A juíza Elaine Cristina Monteiro Cavalcante, da Vara do Foro Central da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher marcou a audiência de instrução, debates e julgamento do caso para as 13h, no Fórum Criminal da Barra Funda, Zona Oeste da capital paulista. Parisotto teve negado pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) um pedido de habeas corpus para cancelar a audiência.

A magistrada quer ouvir o depoimento de Luiza e interrogar Parisotto. Também serão ouvidas as testemunhas de acusação (uma amiga da atriz) e de defesa (cerca de cinco pessoas ligadas ao empresário).

A juíza poderá dar a sentença após o julgamento ou ainda decidir dias depois se condena ou absolve o réu.

Parisotto é acusado pelo MPE (Ministério Público Estadual) de ter cometido dois crimes contra Luiza: de lesão corporal grave e leve. O empresário pode ser condenado e receber uma pena de 1 ano e meio até oito anos de prisão, já que ele está sendo responsabilizado nos termos da Lei Maria da Penha, que endurece a pena.

De acordo com a acusação, o primeiro crime, de “lesão corporal grave”, ocorreu no dia 15 de dezembro do ano passado, no apartamento do empresário em São Paulo, quando o então casal discutiu e ele quebrou um dos dedos da mão da atriz – de acordo com laudo indireto feito pelo Instituto Médico Legal a partir da radiografia que a vítima tirou à época.

O segundo crime, de “lesão corporal leve”, foi em 21 de maio de 2016, em outro apartamento do então marido, em Nova York, nos Estados Unidos, segundo Luiza. No dia 29 de junho, ela procurou a Promotoria em São Paulo, cidade onde Parisotto mora, e contou que ele deu um soco no olho dela, a chutou e quebrou quatro de suas costelas – conforme constatou posteriormente laudo pericial.

Procurado para comentar o assunto, o promotor Carlos Bruno Gaya da Costa, do Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica, disse que não poderia falar sobre o caso porque ele está sob sigilo judicial.

Empresário nega agressões

Parisotto chegou a usar as redes sociais para negar as acusações de que agrediu Luiza. Em sua conta no Instagram, o empresário acusou a ex-mulher de tê-lo agredido anteriormente em um passeio de barco. Segundo o empresário, a agressão, que aconteceu em 2015, “resultou em um ferimento que precisou de 10 pontos” na perna. A atriz teria atirado uma taça contra ele.

Em depoimento ao Ministério Público Estadual, no dia 14 de julho deste ano, Parisotto alegou que agiu em legítima defesa para se defender de Luiza. Ele não falou com a imprensa. “O que aconteceu em Nova York é o que aconteceu várias vezes, segundo ele [Parisotto], mais de dez vezes no relacionamento. Por algum motivo banal ela [Luiza] perde a calma, se descontrola e o agride”, disse Celso Vilardi, advogado do empresário.

Se comparecer ao Fórum da Barra Funda nesta terça-feira, Parisotto terá a oportunidade de falar a primeira vez à Justiça a sua versão para se defender das acusações de Luiza. A atriz também terá a chance de voltar a acusar o ex-marido, caso compareça. Se o empresário não comparecer, ele poderá ser julgado à revelia. (AG)

Comentários