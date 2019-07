A construtora Gripeng inicia, nesta sexta-feira (26), as obras para instalação de barreiras de concreto no corredor de ônibus da avenida Protásio Alves. Seis estações com uma média de 250 metros cada, totalizando 1.635 metros de extensão, receberão 814 barreiras do tipo new jersey no trecho entre o Hospital de Clínicas e o Colégio Santa Inês. Se chuver, as obras começam no dia posterior.

