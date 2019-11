Economia Comerciantes esperam aumento das vendas nesta Black Friday

28 de novembro de 2019

A Black Friday acontece nesta sexta-feira

A Black Friday deste ano, que acontece nesta sexta-feira (29), marca a décima edição da data de descontos no Brasil. A expectativa do comércio é de que o evento movimente as vendas, com projeções de desempenho melhor do que no ano passado.

Estimativa da Boa Vista SCPC aponta que, neste ano, as vendas na Black Friday devem crescer cerca de 4% na comparação com 2018. O avanço deve ser puxado por fatores como expansão das concessões de crédito e liberação dos recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Pesquisas mostram que, neste ano, os consumidores que pretendem comprar algum produto na Black Friday estão dispostos a consumir mais. Segundo estudo da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e do SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito), 35% dos brasileiros esperam adquirir mais produtos em 2019. Enquanto isso, 23% planejam comprar menos e 20%, a mesma quantidade.

Em média, os consumidores devem comprar cerca de três produtos e desembolsar R$ 1.132. Na lista de itens mais procurados, as roupas lideram, com 36% da preferência dos consumidores. Os eletrodomésticos aparecem em segundo lugar, com 31%, seguidos por calçados, com 29%, e celulares e smartphones, com 28%.

