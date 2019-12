Notas Brasil Comissão do Congresso Nacional aprova aumento do fundo eleitoral

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2019

A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou nesta quarta-feira (4) o valor de R$ 3,8 bilhões para o fundo eleitoral em 2020. O valor foi aprovado durante a votação do Orçamento do ano que vem. Para virar lei, contudo, o texto ainda precisa ser aprovado pelo plenário do Congresso.

