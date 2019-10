Comissão do Senado aprova último relatório da reforma da Previdência; proposta segue para o plenário

A CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) do Senado aprovou nesta terça-feira (22) o relatório do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) sobre a reforma da Previdência. A PEC (proposta de emenda à Constituição) seguirá para o plenário, que tem sessão marcada para as 14h desta terça-feira para analisar o texto.

O plenário votará a reforma em segundo turno, o que conclui a tramitação da PEC no Congresso. Inicialmente, em seu parecer, Tasso acolheu uma emenda de redação, sugestão de mudança na redação do texto, e propôs outra. Durante reunião da CCJ, foi construído um acordo com a oposição e o relator acatou mais duas emendas da oposição. A votação foi simbólica, sem placar de votos, devido ao acordo.

Nesta fase da tramitação, o segundo turno, o conteúdo da proposta não pode ser alterado. Senadores só podem apresentar emendas de redação, que mexem no texto, mas não no conteúdo da reforma. Todavia, ainda há possibilidade de o plenário retirar trechos da PEC via destaques, o que pode reduzir a economia prevista com a reforma, de R$ 800 bilhões. Entre outros pontos, o texto estabelece idade mínima de aposentadoria para homens (65 anos) e mulheres (62 anos).