Representantes do COB (Comitê Olímpico do Brasil) estão no Rio Grande do Sul até esta quarta-feira, a fim de visitar Porto Alegre, Gramado e Bento Gonçalves, que pretendem sediar partidas dos Jogos Escolares da Juventude de 2020 e 2021. O roteiro começou nessa segunda-feira, na capital gaúcha, com avaliações na Sogipa, Grêmio Náutico União, PUCRS e Colégio Farroupilha.