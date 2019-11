A comparação entre o período de janeiro a outubro deste ano e o mesmo intervalo em 2018 aponta que o número de homicídios no Rio Grande do Sul caiu de 1.997 para 1.490, o que representa uma redução de 25,4%. De acordo com relatório divulgado nessa terça-feira pela SSP (Secretaria da Segurança Pública), o número de latrocínios (roubo com morte) também diminuiu (25,3%).