O secretário de Educação, Faisal Karam, assinou o termo de adesão do Rio Grande do Sul ao projeto piloto Cartão do Programa Nacional de Alimentação Escolar. A iniciativa visa dar transparência, aperfeiçoar a aquisição e a prestação de contas dos recursos investidos na alimentação escolar. A ação, a partir de 2020, substituirá o pagamento por meio de talão de cheques.

