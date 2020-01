Notas Brasil Comunidade judaica fará atos contra governo Bolsonaro

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

O vídeo com alusão ao nazismo que derrubou o secretário de Cultura, Roberto Alvim, acentuou o racha na comunidade judaica no país. O grupo Judeus pela Democracia pretende usar o episódio para realizar atos contra a gestão Jair Bolsonaro. As manifestações devem ocorrer na semana de 27 de janeiro, Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto.

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário