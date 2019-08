Concerto de rock da Orquestra de Câmara celebra os 47 anos da Ulbra

Os 47 anos da Universidade Luterana do Brasil, celebrados em 16 de agosto, serão comemorados na próxima quinta-feira (22) com o concerto gratuito da Orquestra de Câmara da Ulbra Clássicos do Rock. A apresentação inicia às 20h, no auditório A do prédio 14, e as senhas para o acesso podem ser retiradas no espaço da Educação Continuada, no saguão do prédio 6 da universidade (Avenida Farroupilha, 8001, bairro São José, em Canoas).

Com regência do maestro Tiago Flores, os mais de 20 músicos da orquestra apresentarão 12 canções no repertório, de bandas como Metallica, U2, Jethro Tull, Rush, Black Sabbath, Deep Purple, Beatles, além de Led Zeppelin.

O concerto traz como convidados o guitarrista gaúcho Frank Solari e os solistas Pedro Veríssimo e Clarisse Difentheler. De acordo com o maestro, há pelo menos 10 anos a Orquestra apresenta o concerto de rock. Esta será a primeira vez que o espetáculo será apresentado na Universidade com este repertório. “Atrai muito o público porque as pessoas gostam de rock e querem ver como funciona o estilo sendo tocado por uma orquestra”, completou.

