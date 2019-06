O pianista espanhol Iñaki Sandoval se apresenta no Teatro Renascença (av. Erico Verissimo, 307) na segunda-feira (24) às 20h, em Porto Alegre. O artista traz um vasto repertório que vai do do jazz à música clássica e impressionista do século XX, vanguardas, flamenco, blues e bossa nova. O concerto tem entrada gratuita e integra a programação das Semanas Internacionais.

