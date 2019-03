Concerto Trio de Flautas e Órgão de Tubos se apresenta no Projeto Concertos Internacionais

No próximo domingo (31) de o Projeto Concertos Internacionais de Órgão de Tubos, o organista Bernhard Sydow e os flautistas Leonardo Perroni Morais e Isaias Mewius, irão reviver os clássicos de Handel, Bach, Marcello e Vivaldi. O evento busca movimentar o cenário cultural da cidade, utilizando um instrumento raro, o órgão de tubos. Da mesma família dos aerofones de teclas, ele é tocado por meio de um ou mais manuais e uma pedaleira. A organização espera um público alto nesta edição, baseada nas duas primeiras apresentações anteriores, que tiveram a casa cheia e um retorno muito positivo do público presente. Há três anos, o Projeto é incentivado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, que dispõe de recursos para a concretização do evento. Esta é a 25ª edição ininterrupta do projeto.

Repertório:

•Johann Christoph Bach (Erfurt 1671 – 1721 Ohrdruf)

Castelo Forte – Prelúdio para órgão •autor desconhecido – Século XVI

“Lucente Stella” – Balada para solo de flauta doce •Tarquinio Merula (1595 – 1665 Cremona, Itália)

Ciaccona – Para duas flautas doces soprano e contínuo •Georg Friedrich Händel (1685-1759 Londres)

Sonata em Fá Maior – Para flauta doce contralto e contínuo (HWV 369) Grave – Allegro – alla Siciliana – Allegro

•Georg Philipp Telemann (1681 – 1767 Hamburg) Sonata em Fá Maior – Para duas flautas doces contralto

Dolce – Allegro – Largo – Vivace •Benedetto Marcello (Veneza 1683 – 1739 Brescia)

Ciaccona – Para flauta doce e contínuo •Hermann Schroeder (1904 – 1984 Bad Orb) Seis Prelúdios & Intermezzi para órgão Op 9 •Antonio Vivaldi (Veneza 1678-174 1Viena) Cantabile do Concerto em Ré Il (Opus 10 nº 3, RV 428) Il Gardellino (O Pintassilgo) para flauta doce e contínuo

Serviço

Quando? 31 de março, às 10h45min

Onde? Comunidade Martin Luther (Rua Cel. Camisão, 30 – Bairro Higienópolis – Porto Alegre/RS)

Quanto? Entrada Franca

