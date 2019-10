Um tribunal francês condenou nesta segunda-feira a 25 e 30 anos de prisão as principais integrantes de uma célula jihadista feminina que tentou detonar um carro-bomba diante da catedral de Notre-Dame de Paris, em 2016. Inès Madani e Ornella Gilligmann tentaram atear fogo, sem sucesso, a um veículo carregado com bujões de gás na madrugada do dia 4 de setembro de 2016.