Confia na influência

O ministro da Economia, Paulo Guedes, convocou os governadores para reunião em Brasília, ontem, na expectativa de que pressionem as bancadas federais a aprovar a reforma da Previdência. Se fosse tão fácil, os representantes dos Estados na Câmara dos Deputados teriam coagido a União a pagar os 500 bilhões de reais que deve aos Estados por conta da Lei Kandir. Em quase 20 anos, fizeram pouco para não criar atritos com o Ministério da Fazenda, provedor das emendas parlamentares.

Devem aprender

Guedes aproveitou para dizer que “a classe política tem de recuperar o controle sobre os orçamentos públicos”. Hoje, está sob comando de técnicos. São poucos os que conquistam mandatos eletivos e sabem compor, analisar e influir no orçamento.

Em busca de ferramentas

Os Tribunais Regionais Eleitorais têm realizado sucessivas reuniões para enfrentar o maior adversário de 2020: as notícias falsas divulgadas pelas redes sociais. As equipes técnicas se empenham mas, por enquanto, é um obstáculo intransponível.

Para esclarecer

Por iniciativa do deputado estadual Sebastião Melo, realiza-se, às 18h30min de hoje, no plenarinho da Assembleia Legislativa, audiência pública sobre as placas de veículos com padrão Mercosul. Tornou-se um tema polêmico e serão feitas algumas perguntas: 1) por que uma placa que custava menos de 100 reais passou para 280 reais? 2) Por que não tem chip e lacre? 3) Por que não tem identificação do Estado e do município? 4) Por que somente pouquíssimas empresas estão habilitadas a produzir as placas? 5) Por que apenas sete Estados brasileiros aderiram ao novo modelo?

Boa iniciativa

A deputada estadual Fran Somensi protocolou, ontem, projeto para criar o programa estadual de doação e descarte correto de medicamentos. Há três anos, é posto em prática na cidade de Farroupilha, que tem 71 mil habitantes, beneficiando mais de 10 mil pessoas e evitando gastos em torno de 1 milhão e 300 mil reais. Também destinou 2 toneladas ao descarte sem poluir o meio ambiente. Técnicos cuidam da triagem dos medicamentos doados ao Programa, observando o rígido controle de integridade física e prazo de validade. Embalagens e bulas, que somaram 876 quilos no período, foram enviados para reciclagem.

Multiplica-se

Usando uma expressão do futebol, a deputada estadual Sofia Cavedon chuta o corner, cabeceia na área e defende. Durante a votação de modificações no Estatuto dos Funcionários Públicos de Porto Alegre, retornou à Câmara Municipal e, no plenário, orientou a bancada do PT. Só não foi à tribuna porque o regimento interno não permite.

Dupla face

Na Itália, Cesare Battisti assume a condição de terrorista e assassino. No Brasil, era ativista político e narrador de contos de fada.

É de estarrecer

A liberdade condicional para um dos condenados pela morte do menino Bernardo Boldrini leva à conclusão: enquanto o Código de Processo Penal não mudar, o Brasil continuará sendo o país do absurdo e da impunidade.

Grande mistério

Os golpes contra segurados do INSS continuam e põem em dúvida, mais uma vez, a guarda das informações pessoais de aposentados e pensionistas. Números de benefícios, contas bancárias, telefones, cópias de documentos e até endereços de aposentados estão circulando no mercado. O INSS admite o problema, mas diz desconhecer como os dados sigilosos vão parar nas mãos de terceiros. Na era da Informática, basta competência para impedir a ação de vigaristas.

Receita do dia

No Brasil das surpresas e dos turbilhões políticos, há um ensinamento do escritor Ernest Hemingway a ser seguido: “O segredo da sabedoria, do poder e do conhecimento é a humildade”.

