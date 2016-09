Confira 12 dicas para dormir bem durante o voo

Se você também morre de inveja daquele camarada que baba na poltrona, então conheça dicas preciosas que podem lhe ajudar a ter um sono leve durante o voo.

Reserve a poltrona da janela

Esse é o melhor lugar para relaxar durante o voo. Além de não ser incomodado por pessoas pedindo licença para passar, você também pode encostar a cabeça na janela.

Escolha uma região tranquila do avião

Evite sentar perto dos banheiros, ou do local onde ficam os comissários de bordo. A movimentação intensa pode atrapalhar seu sono. As fileiras do meio, longe das turbinas barulhentas, e na poltrona da janela são o lugar perfeito.

Faça rituais noturnos

Se o seu voo for à noite, tente fazer todos os seus rituais noturnos para ajudar o corpo acostumar com o seu ambiente. Escove os dentes, troque de roupa e evite mexer em aparelhos eletrônicos. A luz baixa do avião vai ajudar a pegar no sono.

Esqueça as bebidas estimulantes

Café você já deve saber que tira o sono, mas ao contrário do que muita gente pensa, as bebidas alcoólicas também não vão fazer você dormir. O efeito do álcool é potencializado em grandes altitudes e, na maioria das vezes, isso só faz você ficar mais agitado.

Compre um travesseiro de viagem

Sabe aquelas almofadas cervicais que todo mundo leva durante um voo? Elas foram feitas exatamente para esses momentos de desconforto, e são ótimas para quem vai encarar longas horas dormindo sentado.

Cubra os olhos

Compre aquela máscara para os olhos e coloque mesmo se estiver sem sono. O escurinho faz o corpo produzir mais melatonina, o hormônio do sono.

Use roupas confortáveis

Nada de querer ser chique nessas horas. Invista nas roupas e nos calçados mais confortáveis que você tiver. Tente chegar o mais perto do conforto do seu pijama de casa.

Alimente-se bem

Coma alimentos leves, e evite as gorduras. Não vale a pena viajar de estômago vazio, assim como também não é interessante viajar empanturrado, pois a pressão atmosférica vai fazer você se sentir ainda mais inchado.

Chegue cedo no aeroporto

Despache suas malas sem correria, e aproveite as horas restantes para dar uma volta no aeroporto. Sente no saguão e procure relaxar até o momento do embarque. Fazer tudo com pressa só vai deixar você mais agitado.

Consulte um médico antes de se medicar

Dependendo do tempo da viagem, tomar remédio só vai atrapalhar a sua rotina, e trazer efeitos colaterais indigestos. Sempre consulte um médico antes de utilizar qualquer medicação.

Ouça músicas

Isso ajuda a reduzir os ruídos externos. Mas fique só com as músicas. Evite ficar mexendo toda hora no celular!

Esqueça o medo

O avião é um dos meios de transporte mais seguros do planeta e as chances de acontecer algo no seu voo são mínimas. Para se ter uma ideia, a companhia aérea precisa ficar três horas fazendo manutenção para o avião fazer uma hora de voo.

Para lhe tranquilizar ainda mais, aqui vai outro dado: segundo o MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), apenas um em cada 2 milhões de voos acabam em acidentes no Brasil, e as chances de morte são de uma a cada 90 milhões. Portanto, viaje tranquilo.

