Confira os confrontos, dias, horários e locais das semifinais do Mundial

Após vencer o Uruguai por 2 a 0 na sexta, a França foi a primeira seleção a se garantir nas semifinais da Copa. Os franceses enfrentarão a Bélgica, na terça-feira,às 15h, em São Petesburgo, que ganhou do Brasil por 2 a 1. Nesse sábado, em Samara, a Inglaterra superou a Suécia por 2 a 0 e enfrenta a Croácia na próxima fase, às 15h, quarta-feira, em Moscou, que passou pela Rússia nos pênaltis.

Inglaterra

A Inglaterra está de volta a uma semifinal de Copa após 28 anos. Marcada por muitas frustrações de esquadrões com jogadores de renome, a humilde equipe inglesa, se comparada às anteriores, passou na manhã deste sábado pela Suécia, nas quartas de final do torneio, vencendo por 2 a 0. Os gols foram marcados pelo zagueiro Maguire e o meia Dele Alli.

Essa é apenas a terceira vez que a equipe avança para ficar entre os quatro primeiros do torneio, repetindo os feitos de 1966, quando foi campeã, e 1990, quando parou na campeã Alemanha na semifinal. Tudo isso com jogador que atuam no campeonato local e, tirando o centroavante Harry Kane, não são os grandes destaques dos seus times.

O time agora encara a Croácia, que derrotou a Rússia nos pênaltis após empate por 2 a 2 entre tempo normal e prorrogação. O encontro que definirá um finalista está marcado para a cidade de Moscou, na quarta-feira, às 15h (de Brasília), no estádio Luzhniki.

Croácia

Depois de defender três pênaltis na decisão contra a Dinamarca, a estrela do croata Subasic voltou a brilhar. Com uma defesa na cobrança insolente de Smolov, o goleiro garantiu a classificação da Croácia para a semifinal depois de um empate por 2 a 2 contra a Rússia. Na próxima fase, os comandados por Slatko Dalic enfrentam a Inglaterra.

Depois de ficar fora do time titular no empate contra a Espanha nas oitavas de final, a sensação russa Cheryshev voltou aos onze iniciais. Outra mudança efetuada pelo técnico Stanislav Cherchesov foi o retorno ao 4-2-3-1 após adotar um conservador 5-3-2 contra os espanhóis, que garantiu a vitória da Rússia na decisão de pênaltis.

Do lado oposto, o croata Slatko Dalic resolveu voltar a recuar Modric para a posição de segundo volante, ao lado de Raktic. Na partida contra a Dinamarca, o camisa 10 do Real Madrid havia atuado pelo centro do meio-campo, atrás do centro-avante Mandzukic. Com a modificação, Kramaric ganhou a vaga de Brozovic.

França e Bélgica

As seleções da França e da Bélgica voltam a campo na próxima terça-feira em busca de uma das vagas na final da Copa do Mundo da Rússia. Rivais no gramado, as duas equipes têm algo em comum: diversos jogadores com descendência estrangeira.

Entre os 46 craques convocados para atuar nas duas seleções nos gramados russos, 30 deles (19 franceses e 11 belgas) nasceram fora do país que defendem ou têm descendentes de origem estrangeira.

A maioria dos atletas da “legião estrangeira” das equipes que disputarão uma vaga na final do Mundial têm descendência em países que foram colônias belgas e francesas, como Congo, Argélia, Senegal e Mali.

Deixe seu comentário: