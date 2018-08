Confira os destinos mais procurados pelos brasileiros na baixa temporada

A alta temporada de verão no Hemisfério Norte acaba no fim do mês e as férias de meio de ano, por aqui, já se foram. Com isso, as buscas por viagens na baixa temporada, com preços mais em conta, já começaram. O site de busca Viajala listou os destinos mais procurados pelos brasileiros para o período de setembro e outubro deste ano. As informações são do jornal O Globo.

Segundo o levantamento, as passagens para esses meses são, em média, 25% menores do que em outras épocas do ano. “Este momento significa preços melhores também em restaurantes, bares e atrações”, informa o comunicado do Viajala.

Seja pela alta do dólar, ou para encurtar distâncias, apenas uma cidade internacional entrou no ranking do site: Lisboa, a queridinha dos brasileiros, que ficou em primeiro lugar. Para a capital portuguesa, partindo do Rio, a média de preços de bilhetes aéreos para julho foi de R$ 5.056,00, enquanto em setembro e outubro os preços médios ficam em R$ 3.768,40 – 25,5% mais barato.

Muitos recomendam a visita na capital portuguesa nos meses de baixa temporada: com filas menores, menos lotados e temperatura ainda amena, os atrativos históricos e culturais da cidade, como o Oceanário, por exemplo, ficam mais fáceis de visitar.

Em setembro, acontece também a Feira Alternativa de Lisboa, a maior do país, nos dias 7, 8 e 9 de setembro, que reúne diversos especialistas em medicinas alternativas, com palestras, opções gastronômicas e aulas gratuitas, por exemplo, de yoga, artes marciais e danças.

Destinos brasileiros estão em alta

Em segundo lugar na lista está a capital paulista, que também tem passagens aéreas com valores em conta: quem pretende viajar para a cidade partindo do Recife, por exemplo, economiza em média 7,8%, pagando R$ 704.

O Rio de Janeiro ficou em 3º lugar na lista dos mais procurados. Quem estiver em Fortaleza e quiser visitar a capital fluminense em setembro ou outubro vai desembolsar valor 13,5% mais barato do que em julho. A passagem na baixa temporada custa, em média, R$ 678,60. No mês passado, o valor era de R$ 784,40.

No Nordeste, o destino preferido foi Fortaleza, que entrou em 4º lugar na lista. A viagem para a capital cearense, partindo do Rio de Janeiro, fica em média R$ 691,80. Os que viajaram no mês de julho encontraram o valor 22,4% mais caro: R$ 892,00.

Recife, quinta colocada na lista, também está mais barata nesta época do ano. Com saída do Rio, a média do bilhete para a capital pernambucana, em setembro e outubro, fica em R$ 614,60, cerca de 7,5% mais barato do que o valor cobrado em julho, de R$ 664,60.

