Confira pelos veículos da Rede Pampa todas as informações do Fórum Cresce RS nesta quinta-feira

O auditório da Casa da Rede Pampa na Expointer, localizado no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, receberá nesta quinta-feira (29) autoridades, lideranças de variados setores, empresários e especialistas para debater sobre as formas de criar e executar os projetos que o Rio Grande do Sul precisa para destravar a economia.

A Rede Pampa e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul realizam o Fórum Cresce RS – Projeto Rio Grande Sustentável, a partir das 14h30. O evento, que será composto por sete painéis temáticos, terá abertura do Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e do presidente da Assembleia gaúcha, o deputado Luis Augusto Lara.

Com a mediação do comunicador da Rede Pampa, Armando Burd, serão apresentados sete painéis temáticos, reunindo grandes especialistas nos setores de concessões públicas, logística, mobilidade, geração de energias renováveis, entre outros grandes temas a serem enfrentados em busca do crescimento.

Os veículos da Rede Pampa farão cobertura em diversas plataformas:

A rádio Liberdade levará ao ar, ao vivo, todo o evento, a partir das 14h30. Confira pelo AM 970, no Litoral Norte FM 99.7, aplicativos e Canal 300 da Claro Net TV;

O Portal O Sul fará cobertura em tempo real e o Jornal O Sul publicará um caderno dedicado ao tema no dia 5 de setembro;

A TV Pampa transmitirá reportagens especiais na programação e ainda um programa especial, que será apresentado no dia 8 de setembro, a partir das 11h, para todo o estado.

Confira os temas e os palestrantes do Fórum Cresce RS – Projeto Rio Grande Sustentável:

1. Concessões Hidroviárias e Custo Operacional do Porto de Rio Grande – com Claudio Gastal, secretário de Governança e Gestão Estratégica do RS e Fernando Estima, Diretor Superintendente do Porto do Rio Grande.

2. Monitoramento do andamento de estradas (BR 290, BR 116, BR 285) – com Juvir Costella, secretário de Logística e Transporte do RS e Delmar Pellegrini Filho, Superintendente do DNIT-RS.

3. Aeroporto Internacional Salgado Filho – com Eduardo Cunha da Costa, Procurador Geral do RS e Heriberto Roos Maciel, Promotor do Ministério Público do RS.

4. Concessão de Gás Natural visando a Expansão da Malha e Diminuição do Custo do Produto, com Ruy Irigaray, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do estado e Antonio Rafael Pezzella, Diretor Presidente da Sulgás.

5. Concessões Ferroviárias, com Giana Custódio, gerente de Relações Governamentais da Rumo Malha Sul e Daniel Lena Souto, engenheiro especialista em ferrovias, hidrovias e rodovias.

6. Concessões Rodoviárias, com Bruno Vanuzzi, secretário Extraordinário de Parcerias do RS e Humberto Busnello, presidente do Conselho da Agenda 2020.

7. Apoio ao Avanço e Expansão da Geração de Energias Renováveis (Eólica, Solar, Biomassa), com Artur Lemos, secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS e Ernani Polo, deputado estadual.