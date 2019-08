Confirmado! Disney anuncia Frozen 2

A Disney anunciou, na tarde deste sábado (24) durante o evento na cidade de Anaheim, na Califórnia, a continuação do aclamado “Frozen”. Além de disponibilizar um teaser da produção, a empresa revelou ainda um reforço para o elenco. A atriz Evan Rachel Wood, conhecida em séries como American Gothic e Once and Again, deverá interpretar a mãe da princesa Elsa – que junto ao rei, estarão mais uma vez na trama. Isso significa que o longa terá início em um período anterior ao primeiro.

Acharam que as novidades acabavam por aí? Os estúdios divulgaram ainda faixas inéditas cantadas pela atriz Idina Menzel, que dá vida à protagonista. Entre elas está “Into The Unknown”, apresentada ao vivo no palco ao lado dos dubladores Jonathan Groff, Josh Gad e Kristen Bell! A música, aliás, foi descrita como um hino tão poderoso quanto “Let It Go”. Estamos ansiosos!

O ator Sterling K. Brown (Supernatural) também foi escalado e em sua aparição mostrou que viverá um militar, amigo dos pais das irmãs protagonistas. Da uma conferida no poster de divulgação:

