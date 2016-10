Confirmado no segundo turno, Sebastião Melo quer apoio do PTB

Apontado como favorito nas intenções de voto à prefeitura de Porto Alegre, o peemedebista Sebastião Melo terminou o primeiro turno das eleições atrás do tucano Nelson Marchezan Jr.

Melo totalizou 185.655 (25,93%) e Marchezan somou 213.646 (29,84%).

Quando a apuração atingiu 100% das urnas, Sebastião Melo fez seu pronunciamento e minimizou a vice-liderança no primeiro turno. “Sempre tivemos clareza de que essa eleição iria para o segundo turno, que não terminaria no primeiro. Não vejo nenhuma dificuldade nesse aspecto. A nossa missão era passar para o segundo turno, conseguimos e agora vamos para a outra parte da missão. Eleição em Porto Alegre é que nem Gre-Nal, é pegada”, comparou o atual vice-prefeito da capital gaúcha.

Nesta nova etapa, Melo pretende conversar com seus apoiadores e procurar alianças com candidatos derrotados no primeiro turno. O candidato antecipou que vai buscar apoio de Mauricio Dziedrick (PTB), que fez 13,66% dos votos. “Vamos conversar com todas as lideranças do PTB. Somos parceiros de governo. O sucesso que tivemos no governo, em parte, dependeu também do PTB. O PTB está na origem do processo. Na primeira eleição do Fogaça, o PTB já foi aliado. É um partido que está no DNA desse projeto tanto quanto nós”, afirmou Melo.

Sebastião Melo

Sebastião Melo é o candidato da situação à prefeitura de Porto Alegre. Atual vice do prefeito José Fortunati (PDT), Melo foi vereador da capital gaúcha por três mandatos consecutivos, entre 2001 e 2012.

O peemedebista de 58 anos nasceu e cresceu no interior de Piracanjuba, no sul de Goiás. Mudou-se para o Rio Grande do Sul no final da década de 1970 após ouvir relatos de gaúchos que haviam migrado para o Centro-Oeste. Formou-se em Direito na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) no fim dos anos 1980 e passou a exercer a advocacia. O candidato também participou de pleitos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) durante a redemocratização do país.

O PMDB de Melo tem o apoio de mais 13 partidos na coligação Abraçando Porto Alegre. A candidata a vice é a pedetista Juliana Brizola.

