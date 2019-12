Notas Mundo Confronto na Somália deixa mortos

10 de dezembro de 2019

Cinco terroristas do grupo Al-Shabab tentaram atacar o Palácio Presidencial de Mogadíscio, capital da Somália, nesta terça-feira (10). Todos foram mortos em seguida durante confronto com forças de segurança em um hotel próximo dali. Outras três pessoas morreram. O tiroteio no hotel próximo ao Palácio durou cerca de duas horas.

