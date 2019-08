Combates entre as forças do regime de Bashar Al-Assad e grupos jihadistas deixaram ao menos 59 mortos nesta terça-feira (13) no noroeste da Síria, informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. No sul de Idlib e nos arredores de Latakia, morreram 29 membros das forças pró-regime e cerca de 30 jihadistas e combatentes de grupos rebeldes aliados.

