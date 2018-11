Conheça algumas declarações polêmicas do futuro ministro das Relações Exteriores, crítico do PT e fã de Donald Trump

Anunciado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro como futuro ministro de Relações Exteriores, o diplomata Ernesto Araújo costuma expressar críticas a políticos de esquerda, em especial ao PT, em artigos e em seu blog. ​Também são alvos frequentes de suas declarações assuntos como o aborto, feminismo, mudanças climáticas e o que ele chama de “globalismo”.

Já o cristianismo e as políticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, costumam receber elogios de Araújo, assim como de Bolsonaro. Conheça, a seguir, algumas das manifestações mais polêmicas desse diplomata de 51 anos, 29 deles a serviço do Itamaraty – a maioria dos trechos foram extraídos da página pessoal e de entrevistas à imprensa.

– “Vocês acham que o PT vai largar o poder depois de quatro anos? Oito? Dezesseis? Não largará nunca. Não será um novo governo, será um novo regime, um império do crime, apoiado no conluio entre as oligarquias nacionais e num novo eixo socialista latino-americano, sob os auspícios da China maoísta que dominará o mundo”;

– ​​”O ideal do PT (já expresso por alguns ecologistas radicais) é que a espécie humana não existisse. Já que existe, ainda, vamos fazer dela o pior possível, para que a humanidade se odeie tanto a ponto de um dia cometer suicídio”​;

– “Sequestrar e perverter, eis o lema e a tática principal da esquerda desde sempre: aplicaram-na aos conceitos de liberdade, igualdade, justiça e tantos outros, hoje tentam desesperadamente sequestrar e perverter o conceito de democracia”;

– “O socialismo apanha causas e conceitos legítimos, instala-se em seu ventre, escraviza-os, suga toda a sua energia e, como o monstro do filme ‘Alien’, um dia finalmente irrompe com sua cara feroz e horrenda”;

– “Ao longo do tempo […] a esquerda sequestrou a causa ambiental e a perverteu até chegar ao paroxismo, nos últimos 20 anos, com a ideologia da mudança climática, o climatismo”;

– “Quero garantir que esse momento extraordinário que o Brasil está vivendo com a eleição do presidente Bolsonaro se traduza dentro do Itamaraty”;

– “Se há alguma coisa que os líderes como Bolsonaro e as pessoas que votam neles não têm é medo;

– “O ateísmo virou centro, enquanto a fé virou extrema direita […]. Por que o aborto virou o critério para definir se uma pessoa é um cidadão civilizado e racional, se o defende, ou um boçal troglodita, se o rejeita?”;

– “O globalismo essencialmente é um sistema anti-humano e anticristão. A fé em Cristo significa, hoje, lutar contra o globalismo, cujo objetivo último é romper a conexão entre Deus e o homem, tornado o homem escravo e Deus irrelevante”;

Donald Trump

– “Parte importante do projeto globalista é transferir poder econômico do Ocidente para o regime chinês; parte fundamental do projeto de Trump é interromper esse processo, o que já está ocorrendo”;

– “Trump propõe uma visão do Ocidente não baseada no capitalismo e na democracia liberal, mas na recuperação do passado simbólico, da história e da cultura das nações ocidentais”;

– “Quero ajudar o Brasil e o mundo a se libertarem da ideologia globalista. Globalismo é a globalização econômica que passou a ser pilotada pelo marxismo cultural”;

– “Não por acaso o marxismo cultural globalista dos dias atuais promove ao mesmo tempo a diluição do gênero e a diluição do sentimento nacional: querem um mundo de pessoas ‘de gênero fluido’ e cosmopolitas sem pátria, negando o fato biológico do nascimento de cada pessoa em determinado gênero e em determinada comunidade histórica”;

– “Só quem ainda leva a sério a história do Ocidente, só quem continua sendo ator e não mero espectador, são os norte‑americanos. (…) Hoje, é muito mais fácil encontrar um ocidentalista convicto no Kansas ou em Idaho do que em Paris ou Berlim”;

– “O inimigo do Ocidente não é a Rússia nem a China, não é um inimigo estatal, mas é sim principalmente um inimigo interno, o abandono da própria identidade, e um inimigo externo, o islamismo radical”;

– “A esquerda, a partir dos anos 60, infiltrou-se na causa muito digna dos direitos dos imigrantes e criou a ideologia da imigração ilimitada que está hoje a ponto de destruir as sociedades europeias e a norte-americana”;

– “O Ocidente pós‑moderno é um Ocidente que não quer olhar para si mesmo, que tem um forte impulso de autocontestação e por vezes até mesmo celebra a substituição de sua cultura por aquela dos imigrantes não ocidentais que chegam em número crescente […]. No fundo o Ocidente escancara as portas para milhões de imigrantes porque se nega a si mesmo, porque está psiquicamente doente”;

– “Esse feminismo – que não tem nada de feminismo autêntico, mas constitui apenas uma ponta de lança dos movimentos esquerdistas – rebaixa a mulher a um nível de subserviência e desempoderamento jamais visto”.

Deixe seu comentário: