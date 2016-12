Conheça dez cidades que pagam milhares de dólares para você morar lá

Quem tem alma de viajante e adoraria morar em um país diferente pode contar com uma ajuda especial. É que existem cidades no mundo que pagam para as pessoas viverem lá. Parece sonho, mas é a realidade desses locais que precisam de moradores porque nos últimos anos viram suas populações diminuírem drasticamente.

Algumas dessas cidades estão nos Estados Unidos e oferecem a partir de 5 mil dólares, cerca de 16 mil reais, para a construção de um imóvel. Há também aqueles que oferecem incentivos para recém-graduados pagarem a faculdade e, ainda terras para que sejam construídas casas. Veja dez cidades que dão benefícios para ter novos moradores.

1) Harmony, Minnesota (EUA).

Com o slogan “Um bom lugar para visitar, melhor ainda para viver”, a cidade criou, em 2014, um programa de incentivo econômico que dá dinheiro para quem construir casas. A Autoridade de Desenvolvimento Econômico dá um bônus que varia de 5 mil a 12 mil dólares para os moradores, e não há restrições sobre idade ou nível de renda do requerente.

2) Niagara Falls (EUA).

A população da cidade está encolhendo. Por isso, há um programa para incentivar jovens, com uma oferta de ajuda para pagar empréstimos estudantis em troca de que a pessoa more em bairros do centro por um período de dois anos.

3) Baltimore (EUA).

O local tem um programa de incentivo e a cada dois meses oferece 5 mil dólares para a construção de casas em qualquer lugar da cidade. São cem incentivos a cada ano, e há eventos para explicar como funciona a cidade e a construção. Outro programa da cidade, o Vacants to Value, oferece até 10 mil dólares de incentivo para quem faz reformas em uma casa.



4) Alasca (EUA).

Os moradores do Alasca recebem dinheiro referente aos royalties do petróleo. Para isso, basta viver por lá e não se ausentar mais de 180 dias por ano ou não ter sido condenado ou preso. Anualmente, os moradores recebem o valor que, em 2015, foi de pouco mais de 1 mil dólares.

5) Curtis, Nebrasca (EUA).

Esta pequena cidade tem menos de 1 mil habitantes e não oferece dinheiro, mas está oferecendo lotes livres em áreas específicas em que você pode construir novas casas ou mover uma casa modular. Todos os lotes disponíveis estão em ruas pavimentadas.



6) New Haven,Connecticut (EUA).

Os novos moradores recebem até 10 mil dólares de ajuda de custo e 30 mil dólares para reformas em imóveis. Além disso, a cidade garante ensino gratuito em qualquer faculdade pública no Estado para qualquer aluno que se forma a partir de uma escola pública de New Haven, em boa situação acadêmica.



7) New Richland,Minnesota (EUA).

A cidade oferece terras de graça. Para isso é importante construir uma casa dentro de um ano após receber a escritura. A cidade fica próxima de um campo de golfe e de um lago.

8) Marquette, Kansas (EUA).

A cidade dá terras para atrair novos moradores. Para se qualificar para a terra livre, você deve concordar em construir uma casa sobre a terra dentro de um ano, e se comprometer a viver lá por pelo menos um ano depois de sua casa estar concluída.



9) Lincoln, Kansas (EUA).

Essa é outra cidade que oferece terras livres. Mais uma vez, é preciso construir uma casa em um prazo de um ano após a permissão.

10) Saskatchewan (Canadá).

O objetivo da cidade é atrair graduados e, para isso, oferece um bônus de 20 mil dólares para quem se formou a partir de 2010. (AG)

Comentários