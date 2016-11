Conheça empresários de sucesso que usam a mesma roupa todos os dias

A influência da moda não acontece só nas passarelas. Mudanças nas tendências movimentam uma das maiores indústrias do mundo, mas, ainda assim, há quem prefira ficar alheio a elas. Alguns empresários do mundo – milionários – escolhem usar o mesmo tipo de roupa, todos os dias. São apontadas como razão do movimento “capsule wardrobe” (algo como guarda-roupa cápsula, sem variações), por exemplo, a necessidade de se tomar menos decisões – é o que disse o presidente americano Barack Obama, que não sai muito dos ternos azuis ou cinzas. Há quem aponte ainda menos estresse, além de criar uma marca para si próprio.

1) Mark Zuckerberg.

O criador do Facebook quase sempre aparece com camisa cinza e calça jeans. Em 2014, ele declarou que a opção é para “limpar sua vida” e ter que tomar a menor quantidade de decisões possível. “Eu sinto que não estou fazendo meu trabalho se eu gasto minha energia em coisas frívolas sobre minha vida”, declarou.

2) Steve Jobs.

O fundador da Apple sempre aparecia de camisa com gola rolê preta e calça jeans. No caso de Jobs, ele tratava a roupa mesmo como um uniforme de trabalho. Ele chegou a pedir ao designer Issey Miyake (responsável por criar uniformes da Sony no Japão) que criasse uniformes para a Apple, mas a ideia não agradou os funcionários. Jobs continuou amigo do designer e decidiu que queria um uniforme para si mesmo, tanto pela conveniência como para criar uma “marca pessoal”. E criou.

3) Dean Kamen.

Criador do Segway aparece sempre de camisa jeans, calça jeans e botas de trabalho. Considerado um dos maiores inventores dos Estados Unidos, hoje ele está à frente de uma organização social que atua por meio da robótica. Mas sem mudar de roupa.

4) Michael Kors.

Outro que está sempre com a mesma roupa é Michael Kors, dono de um das marcas mais respeitadas de acessórios e roupas (por ironia). Ele usa camiseta e jaqueta preta. Eleito em 2014 pela Forbes como o mais novo bilionário do mundo e com a empresa com capital na bolsa de valores desde 2011, o americano tem seu estilo como marca registrada, além de não tirar atenção ao que interessa: seus produtos.

5) Karl Lagerfeld.

Diretor criativo da Channel, o designer alemão está sempre de terno preto, camisa branca, óculos e luvas. No caso dele, a decisão teria sido tomada para esconder os sinais da idade no pescoço, o mesmo valendo para as luvas e os óculos.

