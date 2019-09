Conheça os finalistas do 14º Festival de Música de Porto Alegre

Na noite desta quarta-feira (25) aconteceu a quarta e última eliminatória do 14º Festival de Música de Porto Alegre, no Teatro da Amrigs. O júri, composto pelos jornalistas Juarez Fonseca, Carol Zatt, Lucio Brancato, o maestro Tiago Flores e o rapper Piá, encerrou a avaliação de todos os participantes e definiu os concorrentes da grande final. Por decisão unânime, os jurados estabeleceram a classificação de 15 músicas para a final, que será realizada no próximo sábado (5), na Redenção, a partir das 18h.

Conheça os finalistas

Categoria Geral

Alan Barcellos da Rosa – Pastoreio D’Oxum

Alexandre Kumpinski – Cartilagem

Cristian J. Sperandir – Lua

Elisa Lima – Brota

Graziela P. da Silva – Tranças

Henrique Guedes – Te Segura Gaudério

Júlia Reis – Despertei

Luana Fernandes – Mulher África

Ricardo Bordin – Bem-te-vi e Bandolins

Sharon T. Lampert – Beijos Vagos

Wilson Alexandre A. Alano – Vai e Meia

Categoria Kids

Luís Arthur Souza – Hífen

Maria Fernanda Costa – Muros Pichados

Categoria Música de Rua

Cinésio Teixeira (Bandok) – Grenal

Gabriel Luzzi – Ventania

Premiação

Além dos troféus, todos os 44 classificados para as eliminatórias receberão dois cursos: um de produção musical e outro de imersão instrumental, com a Banda Municipal de Porto Alegre. Os finalistas gravarão álbuns no Estúdio Geraldo Flach. Os vencedores das categorias tocarão na abertura do Réveillon de Porto Alegre.

Prêmios em dinheiro

1º lugar categoria Geral – R$10 mil

2º lugar categoria Geral – R$5 mil

3º lugar categoria Geral – R$3 mil

1º lugar categoria Kids (6 a 16 anos) – R$3 mil

1º lugar categoria Músico de Rua – R$10 mil

Melhor Torcida – R$1 mil

Melhor Instrumentista – R$1 mil

