Conselho Regional de Odontologia promove o Dia da DTM e Dor Orofacial

A DTM (Disfunção Temporomandibular) é uma das principais causas de dor crônica da face e de cabeça. Ela pode ser resumida como anormalidades dos músculos da mastigação, da articulação temporomandibular e crânio. No próximo dia 21, das 14h às 18h, na sede do CRO-RS (Conselho Regional de Odontologia do RS), em Porto Alegre, ocorre um evento especializado na área.

A DTM atinge milhares de pessoas de qualquer idade, sexo ou raça. Porém vitimiza principalmente as mulheres na idade adulta no Brasil e no mundo. Segundo o Hospital Albert Einstein estima-se mais de 2 milhões de novos casos por ano no País. Conforme a Sociedade Brasileira de Correções Odonto Maxilares 30% das pessoas no mundo sofrem com dor de face/o Brasil mantém o percentual.

É relevante lembrar que a DTM e dor na face persistentes também podem ser sintomas de doenças sistêmicas como: artrite reumatoide, fibromialgia, câncer, diabetes, entre outras. O Conselho Regional de Odontologia/RS, por entender a relevância de reunir profissionais de todas as áreas da saúde para discussão sobre Dor Orofacial e Disfunção Temporomandibular promove o evento “Dia da DTM e Dor Orofacial”.

“A dor faz parte de um sistema de alarme do nosso organismo, que nos avisa quando algo está errado. Pode ser aguda ou crônica – esta, nem sempre fácil de ser identificada e tratada, o que justifica a realização deste evento. A dor afeta aspectos importantes do cotidiano dos que dela sofrem”, explicou o presidente do CRO/RS, Nelson Eguia. “Limitações de atividades, problemas de sono, e dificuldades de relacionamento social e familiar são limitadores da qualidade de vida”.

“Quem sente dor sofre. Precisa de acompanhamento de profissional qualificado”, enfatizou a presidente da Comissão de DTM e Dor Orofacial do CRO/RS, Daniela Disconzi S. Rehm, PhD, Doutora em Odontologia e Especialista em DTM e dor Orofacial.

SERVIÇO

O que: DIA DA DTM E DOR OROFACIAL

Quando: Novembro, dia 21 – quinta-feira

Horário: 14h às 18h

Local: Sede do CRO/RS (POA)

Rua Vasco da Gama, 720, em Porto Alegre

Público: profissionais da área da saúde

Vagas: limitadas

Entrada: franca

Informações: www.crors.org.br

Promoção: Conselho de Odontologia/RS