Congresso do Mercosul de Direito de Família e Sucessões é realizado em Gramado

Considerado o maior congresso anual da área no Brasil, o X Congresso do Mercosul de Direito de Família e Sucessões recebe, nesta sexta-feira (08) e no sábado (09), em Gramado, na Serra Gaúcha, acadêmicos e profissionais das áreas do Direito, Serviço Social, Psicologia, Medicina e Pedagogia para participar de conferências e apresentações de trabalhos científicos.

Promovido pelo IBDFAM/RS (Instituto Brasileiro de Direito de Família – Seção Rio Grande do Sul), o evento tem como objetivo debater a prática de temas da atualidade no Direito de Família e Sucessões à luz do novo Código de Processo Civil. Há mais de 900 congressistas inscritos.

“O dia a dia do Direito de Família e das Sucessões requer uma postura atenta, especializada e interdisciplinar de todos os atores que intervêm de alguma forma nessa estrutura complexa e em constante transformação”, destacou Conrado Paulino da Rosa, presidente do IBDFAM/RS e coordenador geral do Congresso.

Adoção, alienação parental, guarda compartilhada, multiparentalidade, constelação familiar, cisgêneros e transgêneros são alguns dos temas confirmados no encontro. A programação completa, outras informações e inscrições estão disponíveis no site www.congressomercosul.com.

Deixe seu comentário: