Economia Contas públicas têm superávit de R$ 8,7 bilhões em outubro

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2019

O resultado, porém, é menor que no mesmo mês do ano passado Foto: Marcos Santos/USP Imagens (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

As contas do governo federal registraram déficit de R$ 8,673 bilhões em outubro, informou o Tesouro Nacional nesta quinta-feira (28). O resultado é pior que o registrado no mesmo mês do ano passado, quando o saldo positivo foi de R$ 9,509 bilhões. A queda real (que considera a inflação) é de 11%.

Segundo o governo, a redução é explicada por uma arrecadação menor, como na Cofins e receita de exploração de petróleo, em relação a 2018, já que as despesas se mantiveram, em termos reais, praticamente estáveis (diminuição de 0,04%).

O número do governo central engloba os resultados do Tesouro Nacional, da Previdência Social e do Banco Central. No acumulado de janeiro a outubro, as contas do governo federal estão, porém, no vermelho. O rombo é de R$ 63,8 bilhões.

Isso significa que, em relação ao ano passado, quando o déficit nos dez primeiros meses foi de R$ 72,3 bilhões, o resultado melhorou. O resultado acumulado até outubro em 2019 é o melhor para esse período desde 2016.

Mesmo com a autorização para encerrar o ano com um rombo de R$ 139 bilhões nas contas, valor da meta fiscal para 2019, o governo vem trabalhando com uma perspectiva de que o resultado seja um déficit próximo de R$ 80 bilhões para o setor público, que inclui o governo central, além de estados, municípios e estatais.

Entre as explicações apresentadas pelo Tesouro estão os leilões de petróleo e um resultado melhor do que esperado das estatais. Em novembro, ao revisar receitas e despesas, o Ministério da Economia desbloqueou as verbas para ministérios e concluiu que está aberta uma margem para ampliação de gastos até o encerramento de 2019.

Voltar

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário