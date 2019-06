Enquanto os Estados-membros da União Europeia discutiam a repartição dos principais cargos do bloco, a Itália foi à última reunião do Conselho Europeu, encerrada nesta sexta (21), em Bruxelas, mais preocupada em evitar uma denúncia por violação das normas fiscais comunitárias. O país está na mira da Comissão Europeia por causa da previsão de alta do déficit e da dívida pública.

