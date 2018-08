Convenção tem fraturas expostas

O PP vive hoje, no auditório da Assembleia Legislativa, a convenção de maior tensão de sua história. A desistência de Ana Amélia Lemos de concorrer à reeleição para o Senado e sua decisão de integrar a chapa de Geraldo Alckmin ainda não foi absorvida por todo o partido. Reuniões da executiva progressista, em Porto Alegre, sucederam-se da manhã à noite de ontem.

A mudança de rumos implica em retirar a candidatura do deputado federal Luis Carlos Heinze ao governo do Estado, fazendo com que ocupe a vaga aberta por Ana Amélia. Durante o dia de ontem, Heinze deu declarações que oscilaram entre a aceitação da nova condição e a desistência em concorrer.

Rota de colisão

Desde o começo do ano, ficou flagrante o desentendimento. Ana Amélia preferia apoiar a candidatura do tucano Eduardo Leite ao Palácio Piratini. Heinze não abria mão de concorrer ao governo. Agravou-se quando Heinze anunciou que faria campanha em favor de Jair Bolsonaro. Ana Amélia não compactuou com esse apoio.

Reviravolta

Em meio à forte turbulência, deputados estaduais do PP fizeram a tentativa, ontem pela manhã, de indicar Heinze como vice de José Sartori. A hipótese foi bem aceita por setores do MDB.

Para tirar proveito

O PP propôs ontem coligação com a aliança PSDB e PTB também na eleição à Câmara dos Deputados. Ouviu um sonoro não.

História de 73 anos

O Partido Social Democrático, berço do PP, surgiu a 17 de julho de 1945. Tinha caráter centrista, reunindo antigos interventores nomeados pelo presidente Getúlio Vargas nos estados. Extinguiu-se a 27 de outubro de 1965 com o Ato Institucional número 2. Foi sucedido pela Aliança Renovadora Nacional (Arena), que se manteve até 20 de dezembro de 1979, quando o governo eliminou o bipartidarismo. Surgiu, então, o PDS, que trocou a sigla para PPR, PPB e, finalmente, PP.

Corrida ao Piratini

Alguns comparam o clima da convenção de hoje do PP ao de 1966, quando a Arena teve de escolher entre Tarso Dutra e Walter Peracchi Barcellos para eleição indireta ao governo do Estado. Os debates foram intensos nos bastidores, mas a ordem final, poucos instantes antes de começar o encontro no Theatro São Pedro, veio de Brasília: o poder central se decidiu por Peracchi.

Semana de surpresas

Marta Suplicy deixou ontem o MDB, mesmo com a oferta para ser vice na chapa de Henrique Meirelles. O enfado com a política é tanto que ela nem concorrerá à reeleição para o Senado. A alta sociedade paulistana terá de volta uma grande protagonista em chás e banquetes.

Cresce a chance de Germano Rigotto compor na dobradinha com Meirelles.

Retaguarda

O MDB deverá impulsionar Meirelles. Tem o presidente da República, quatro ministros, cinco governadores, três vice-governadores, 51 deputados federais, 18 senadores, 118 deputados estaduais, 1 mil e 49 prefeitos, sendo quatro de capitais, 778 vice-prefeitos e 7 mil e 564 vereadores, além de 2 milhões e 300 mil filiados no País.

Além disso, o ex-ministro da Fazenda se distancia dos demais candidatos pelos conhecimentos sobre Economia.

Distantes

A 4 de agosto 1998, pesquisa Ibope com 2 mil eleitores em todo o País mostrou que 48 por cento tinha pouco ou nenhum interesse nas eleições a senador e deputado. Apenas 20 por cento declararam grande ou muito grande interesse. Quanto à escolha de candidatos, 90 por cento disseram que não tinham definições.

Há 20 anos, não se falava em mensalão e Operação Lava-Jato, mas a descrença já era expressiva.

Constatação

Em campanhas eleitorais, é comum a falta de palavras para descrever a onda de palavras sem sentido.

