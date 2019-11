Em um caso raro, a Coreia do Sul repatriou dois pescadores norte-coreanos na quinta-feira (7) depois de descobrir que eles haviam matado 16 pessoas no barco e então partido para águas sul-coreanas, disseram autoridades de Seul. Os dois homens da Coreia do Norte foram capturados no barco em uma região ao sul da fronteira entre os dois países no último sábado.