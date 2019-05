Cores que dão Match! O Boticário traz nova linha que garante tripla proteção e durabilidade na cor de cabelos tingidos

Cores! Vale incluí-las nos cabelos. Preto, loiro, ruivo, rosa, azul – esse é verdadeiro sinônimo do tanto faz para quem adora mudar o visual. Seja qual for a cor, cabelos coloridos demandam cuidados especiais, afinal não é uma tarefa fácil manter os fios vibrantes, brilhosos e protegidos contra o desbotamento. Mas calma, a gente vai te ajudar nessa missão – que ficou ainda mais fácil com a chegada de Match Liga dos Coloridos.

“Para conquistar aquele platinado ba-ba-do, ou até mesmo garantir o tom colorido do momento, o processo de descoloração é necessário e, muitas vezes, é a etapa mais temida, já que pode danificar severamente os fios. O MATCHPLEX PROTEGE E RECONSTRÓI OS FIOS DURANTE O TEMPO DE AÇÃO DA QUÍMICA.”, conta Ricardo dos Anjos, consultor expert da marca. Por isso, nós não só pensamos em algo para te ajudar, como fomos atrás dessa solução internacional e trouxemos essa tecnologia para compor o portfólio da linha. É o Matchplex. O segredo? Sua fórmula é enriquecida com peptídeos e 17 aminoácidos que penetram fundo na fibra capilar, deixando os fios mais fortes e resistentes, ou seja, ele protege e reconstrói os fios durante o procedimento químico, evitando o dano futuro.

Para usar é supersimples, basta misturar 5 ml de Matchplex em cada 30 ml da solução química (colorante, descolorante ou alisamento). Além disso, temos o Shampoo, Máscara Capilar, Condicionador e Sérum Protetor CC Cream, todos com filtro UV, que irão proteger e garantir um resultado ainda melhor para os cabelos.

A manutenção da cor – principalmente dos loiros – é sempre uma questão que preocupa quem colore, ou descolore, os fios. Então tem mais novidade por aí. Para o time do #loirão temos Shampoo, Máscara e Condicionador Matizantes, que têm tripla proteção contra o amarelamento e contam com 18 aminoácidos que, além de hidratar, deixam aquele brilho de “recém saídx do salão”.

Já para os cabelos ruivos e castanhos, o destaque fica por conta do nosso Match Liga dos Coloridos Gloss Tonalizante, que ajuda na revitalização da cor. O segredinho dele fica por conta da proteína de arroz e extrato de girassol que protegem a fibra capilar contra danos externos, prolongando a durabilidade da cor, para um colorido intenso, brilhoso e cheio de vida.

“Mais do que os efeitos da química, os cabelos coloridos sofrem muito com os danos externos como sol e o cloro, por exemplo, e acabam perdendo a cor e o brilho. Por isso, criarmos uma linha que auxilia bastante na proteção e na manutenção dos fios coloridos, mas, mais do que isso, buscamos soluções inovadoras, que dão ao consumidor do Boticário a garantia de utilizar um produto tão bom quanto os de salão, dentro da sua própria casa.” explica Vanessa Machado, gerente de Cuidados Pessoais do Boticário.

Os produtos estão disponíveis em todas as lojas, e-commerce e revendedoras da marca desde o dia 13 de maio.

Deixe seu comentário: