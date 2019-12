Leandro Mazzini Corregedoria neles!

Por Leandro Mazzini | 22 de dezembro de 2019

A Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro instaurou procedimento administrativo nas varas empresariais. (Foto: Divulgação)

A Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro instaurou procedimento administrativo nas varas empresariais. O foco da atuação dos corregedores são abusos praticados por alguns administradores judiciais nomeados em processos. De acordo com investigações preliminares, alguns deles ostentam patrimônio desproporcional aos seus rendimentos.

Padrinhos fortes

Edson Vieira Araújo foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro como conselheiro substituto para o TRE do Piauí. É indicação da deputada federal Margarete Coelho (PP), e trabalharam juntos contra o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro.

Fui ali

O ministro da Saúde, Luiz Mandetta, entrou de férias, vai para Ásia, mas não esqueceu da terrinha. Direcionou R$ 1 milhão para saúde básica na cidade de Maracaju (MS).

Verão da manchinha

As Covertas que a Marinha vai ganhar, ao custo de R$ 4,5 bilhões, vão ajudar (em tese) o Brasil a monitorar melhor a sua costa. E evitar tragédias como a da mancha de óleo.

Frete padrão

A turma do volante e do pé na estrada começa a sentir o peso da mão reguladora da Agência Nacional de Transportes Terrestres. A ANTT publicou a Resolução 5862 para padronizar o preço dos fretes e evitar especulações e negociatas. Trata-se da implantação do Código Identificador de Operação de Transporte (CIOT).

Fiscais na pista

É um freio de arrumação e recado para os postos de gasolina que usam a ‘carta frete’. Quem desobedecer, tomará multa de R$ 10,5 mil. Agora, falta a fiscalização nos postos.

UFC Câmara

O diretor de Artes Marciais da Secretaria de Esportes do Distrito Federal, André Maurício, constrangeu, há dias, o deputado federal Aroldo Martins ao fim de sessão solene em homenagem às artes marciais coreanas. Segundo testemunhas, interpelou o parlamentar por que não foi chamado a compor a mesa. Quase foram às vias de fato, e a Polícia Legislativa controlou a situação.

Retrovisor

Bolsonaro discursa contra a velha política. Mas empregou a youtuber Carol Eller, fã e propagadora de suas ideias, em cargo em comissão na EBC do Rio.

Tela educativa

Enquanto a TV Escola assiste ao próprio velório, a TV CONFIES, a ‘Netflix da ciência brasileira’, realiza em janeiro o 1º curso à distância de capacitação das fundações de apoio na gestão das pesquisas de universidades públicas e institutos federais. Apresentados por especialistas, os módulos serão Jurisprudência e Contabilidade.

À procura

O governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), procura um nome diferente para apadrinhar na disputa à prefeitura do Rio de Janeiro. Cogitou o prefeito da pequena Miguel Pereira, na região serrana, o André Português (PL). Mas ele vai disputar a reeleição.

ESPLANADEIRA

# A Lojas Americanas e a Americanas.com participam da campanha Natal sem Fome e convidam clientes a contribuírem doando pratos de comida de R$ 2 até o dia 31 de dezembro.

