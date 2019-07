Dezenas de homens e algumas mulheres de salto alto correram pelo centro da capital espanhola nesta quinta-feira (04), desafiando a gravidade, o calor e as tentativas do partido de extrema-direita Vox de restringir suas comemorações do orgulho gay neste ano. A corrida em Chueca, um bairro do centro de Madri que é acolhedor com gays, atrai competidores até do exterior.

