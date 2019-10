Até o dia 8 de novembro, a Corsan participa do “Feirão Zero Dívida” da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Porto Alegre, no Largo Glênio Peres (Centro Histórico). O atendimento é oferecido de segunda a sexta-feira (8h30min às 18h). A companhia de abastecimento tem cerca de 59 mil clientes negativados com o nome inscrito no SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito).