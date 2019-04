O consumo e o uso das águas no País devem crescer 24% até 2030, diz diz um estudo lançado nesta segunda-feira (1º) pela ANA (Agência Nacional de Águas). De acordo com a agência, responsável pela gestão dos recursos hídricos no Brasil, o país usa, em média, a cada segundo, 2 milhões e 83 mil litros de água. Em 2030, esse total deve superar a marca de 2,5 milhões de litros por segundo.

