Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2019

Menino seria encaminhado para cirurgia em Goiânia. Foto: Reprodução/Twitter Menino seria encaminhado para cirurgia em Goiânia. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

O espirro é uma ação involuntária estimulada pelo nosso cérebro que recebe a notícia de uma “invasão” indesejada e precisa expulsa-la do corpo. Mas se essa “invasão” for uma moeda… as coisas podem ficar um pouco mais complicadas. Foi o que aconteceu com o Deivid Henrique Moraes Silva, de nove anos, no último domingo (22) em Itumbiara (GO). Ele estava brincando com uma moeda de R$ 0,50 quando ela entrou no nariz e ficou presa.

A criança ainda tentou retirá-la, mas sem sucesso. Foi então que precisou fazer o mais difícil: contar para o pai. Regiano Pires percebeu que o filho estava meio estranho e precisou pressioná-lo um pouco para que ele contasse a verdade. Depois de saber do ocorrido, imediatamente levou a criança ao hospital municipal da cidade.

O menino precisou ser internado e os médicos recomendaram a transferência para Goiânia, onde seria feita uma cirurgia para a retirada do objeto. Não foi preciso, o espirro milagroso chegou antes. O jovem avisou o pai que a moeda tinha “descido” e foi preciso apenas que o médico a retirasse com uma pinça das narinas.

