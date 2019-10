Pelo menos dois homens colocaram fogo em um ônibus na Estrada do Conde, na tarde desta segunda-feira (14), em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A dupla, que estaria com pelo menos um galão de combustível, teria mandado os passageiros do coletivo descer e praticado o crime. O ônibus pertence à empresa Expresso Assur. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido e as chamas já foram controladas. Equipes da Brigada Militar fazem buscas dos suspeitos na região.