Política Eleições para a presidência do PT têm indefinição por conta de impasse em Minas Gerais

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2025

O partido elegeria o seu novo presidente nacional no fim de semana Foto: Divulgação

Após o adiamento do pleito do diretório estadual de Minas Gerais, o PT (Partido dos Trabalhadores) segue sem previsão para concluir a apuração das suas eleições internas.

A direção nacional do partido decidiu, na noite de sábado (5), adiar o pleito em Minas após decisão da Justiça determinar a inclusão da deputada federal Dandara Tonantzin na disputa pela presidência da legenda.

A sigla alegou “impossibilidade logística” para acrescentar o nome de Dandara nas cédulas já enviadas às cidades mineiras. Com isso, Minas não realizou votações para nenhum dos níveis (estadual, municipal e nacional), o que compromete os dados nacionais necessários à definição do pleito. A nova data ainda não foi definida.

Diante da situação, a apuração e os prazos para que os diretórios regionais apresentem os resultados ao sistema nacional ficaram indefinidos. Inicialmente, a determinação era de que os dados fossem enviados até as 14h desta segunda-feira (7).

O presidente interino da legenda, Humberto Costa, avaliou que o acionamento da Justiça por parte da deputada federal foi um “equívoco”.

“Eu, pessoalmente, sou da opinião de que o partido tem sua autonomia, né? As decisões são todas tomadas por maioria. Nesse caso, foi por uma maioria muito significativa do Diretório Nacional, e eu acho que foi um equívoco essa judicialização”, defendeu em conversa com jornalistas na sede nacional do Partido dos Trabalhadores neste domingo (6).

A decisão sobre as consequências do impasse caberá ao Diretório Nacional. “Por enquanto, nós entramos com uma contestação na Justiça, por considerarmos que não é papel do Judiciário interferir na vida interna de nenhum partido. E, por outro lado, também vamos discutir o que fazer depois que essa questão for definitivamente decidida. E, finalmente, vamos marcar uma nova data para o encontro de Minas Gerais”, frisou.

Diante do impasse, o Diretório convocou, em regime de urgência, uma reunião extraordinária para esta terça (8), às 17h, com o objetivo de discutir o caso e outros processos de judicialização envolvendo filiados que contestam decisões internas da legenda.

