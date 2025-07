Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em rodovias estaduais no RS

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2025

As obras podem ocasionar bloqueios temporários de faixas e lentidão no trânsito Foto: Rafael Bento/EGR As obras podem ocasionar bloqueios temporários de faixas e lentidão no trânsito. (Foto: Rafael Bento/EGR) Foto: Rafael Bento/EGR

Motoristas devem ficar atentos, nesta semana, para alterações no trânsito em razão de obras em estradas estaduais em diferentes regiões do Rio Grande do Sul.

Os trabalhos, realizados pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), iniciaram nesta -feira (7). As ações envolvem manutenção, sinalização, conservação e modificações estruturais. As obras podem ocasionar bloqueios temporários de faixas e lentidão no trânsito.

Na Serra Gaúcha, a ERS-115 segue em obras para a modificação da rótula no quilômetro 14, em Igrejinha, além de manutenção asfáltica entre Três Coroas e Gramado, do km 26 ao 36. Já na ERS-235, os serviços incluem reparos no pavimento entre Gramado e Canela (km 36 ao 41), além de ações de conservação entre Nova Petrópolis e Gramado (km 10 ao 32) e no km 45,5, em Canela. Na ERS-020, as equipes atuam entre Três Coroas e São Francisco de Paula, do km 72 ao 78.

No Vale do Taquari, as equipes da EGR atuam na conservação e sinalização. Na ERS-129, ocorrem serviços entre Dois Lajeados e Guaporé (km 110 ao 126) e também entre Encantado e Guaporé, do km 67 ao 126. Já na RSC-453, os trabalhos acontecem em dois trechos: entre Venâncio Aires e Lajeado (km 0 ao 29) e do km 24 ao 29,8, entre Cruzeiro do Sul e Lajeado.

A ERS-239, no Vale do Sinos, receberá ações de manutenção asfáltica que ocorrem entre Novo Hamburgo e Campo Bom, do km 14 ao 24. As equipes também realizam conservação entre Araricá e Parobé, do km 34 ao 45, e pintura e sinalização no trecho de Rolante, entre os km 73 e 82.

Já na Região Metropolitana de Porto Alegre, há serviços de conservação na ERS-040, do quilômetro 11 ao 45, em Viamão.

Em Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte, as obras se concentram na ERS-474, entre os km 0 e 20. Os serviços de conservação incluem roçada, drenagem, limpeza e manutenção do pavimento.

Na Região Norte do Estado, as obras acontecem na ERS-135, com manutenção asfáltica entre os quilômetros 57 e 60, em Getúlio Vargas, além de serviços de conservação do quilômetro 20 ao 55, entre Coxilha e Getúlio Vargas.

2025-07-07