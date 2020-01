Celebridades Cristiano, da dupla com Zé Neto, tem mal-estar durante show no Baile da Santinha em Salvador

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2020

Após a apresentação, Cristiano foi levado para ser medicado. Foto: Reprodução/Instagram Após a apresentação, Cristiano foi levado para ser medicado. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Cristiano, da dupla com Zé Neto, teve uma indisposição na madrugada de sábado (18) durante participação da dupla sertaneja no Baile da Santinha, projeto do cantor Léo Santana que acontecia no Wet’n Wild (av. Paralela) em Salvador.

A dupla sertaneja começou o show por volta da 1h15 e encerrou cerca de 45 minutos depois. Segundo Zé Neto, a duração da apresentação estava dentro do programado pela organização do evento. Ao deixar o palco, Cristiano parou para tirar fotos com alguns fãs e, rapidamente, entrou no carro que o levou para ser atendido por uma equipe médica.

Zé Neto explicou que Cristiano e alguns parentes dele viajaram nos últimos dias durante uma pausa da dupla e tiveram uma intoxicação alimentar. “Ficamos quatro dias parado, e Cristiano foi para praia e tendo intoxicação alimentar e hoje ele fez o show um pouco debilitado. Mas, graças a Deus nada tão preocupante assim. É um pouco de mal-estar, mas daqui a pouco ele estará firme de volta.”

Por causa dessa indisposição, Zé Neto explicou que o show foi um pouco mais curto e que Cristiano saiu para ser medicado. “Ele foi para o aeroporto para os médicos fazerem um sorinho nele. Mas os shows continuam normalmente. Não é nada tão grave não.”

