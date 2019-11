O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, anunciou nesta segunda-feira (18) que não vai mais ceder o Sambódromo ao governo do Estado. Crivella explicou que conseguiu com o Ministério do Turismo as verbas necessárias para as obras no complexo. “Para que a cessão fosse feita, era preciso uma lei municipal, mas os vereadores não concordaram”, disse o prefeito.