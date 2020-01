Últimas Cuidados com os animais nas férias, em casa ou na estrada

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2020

É preciso levar ao veterinário, se possível, um mês antes da viagem. Foto: Sérgio Louruz/SMAMS PMPA É preciso levar ao veterinário, se possível, um mês antes da viagem. (Foto: Sérgio Louruz/SMAMS PMPA) Foto: Sérgio Louruz/SMAMS PMPA

As famílias que curtem viajar com seus animais de estimação precisam de alguns cuidados preventivos para que tudo dê certo. O mais importante, antes de tudo, é uma visita ao médico veterinário, se possível, com um mês de antecedência. Ele fará uma avaliação para que, antes de pegar a estrada, as vacinas, o vermífugo e o antipulgas estejam em dia. Itens de segurança, como caixas de transporte ou cinto de segurança, são fundamentais. Capas específicas para bancos de carros oferecem uma proteção extra, mas não substituem o cinto.

Evitar a janela nunca

Evite colocar o cão na janela, por mais que ele goste. Há o risco de cair ou ser atingido por objetos estranhos. O vento também pode causar lesões graves de córnea. Em viagens longas, é importante um período de descanso, a cada duas horas. Para embarque em ônibus, avião e em outros países, são exigidos documentos específicos, que devem ser conferidos com antecedência. Microchip e coleira com placa de identificação são essenciais para facilitar a localização caso a mascote se perca.

Enjoos

Contra náuseas, existe medicação específica para animais. Ajuda bastante levar alimentos aos quais estão habituados. A coordenadora de Saúde Animal da DGDA (Diretoria Geral de Direitos Animais) do município de Porto Alegre, médica veterinária Brunna Barni, acrescenta que, por serem mais sensíveis, os gatos podem desencadear problemas urinários (obstrução urinária) e até hepáticos (lipidose hepática), por não se alimentarem, beberem água e usarem a caixa de areia adequadamente devido ao estresse.

Quando os mascotes não viajam

Em função desses cuidados especiais, muitas pessoas decidem viajar sem os animais. Nesses casos, os cuidados devem ser igualmente rigorosos. Existem hospedarias específicas para animais domésticos. Cães têm mais facilidade de adaptação a estes ambientes, mesmo assim, é preferível um local onde ele já tenha ficado. Pode ser na casa de familiares ou amigos, em hotéis para cães ou mesmo na residência do tutor, com um acompanhante.

Petsitters

Gatos podem ficar mais estressados em hotéis. Nesses casos, o serviço de petsitter, com profissionais que vão diretamente à casa, é o mais apropriado, oferecendo alimentação, higiene e brincadeiras. O ideal é um contato prévio com o cuidador para ser informado das particularidades do animal. Se o pet exige cuidados intensivos de saúde, o mais correto é deixá-lo em uma clínica especializada ou em hospedaria com veterinário plantonista.

