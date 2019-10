O Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) publicou na edição dessa sexta-feira do Diário Oficial do Estado um edital de processo seletivo simplificado para contratação emergencial de 45 servidores. As inscrições prosseguem até o dia 7 de novembro. Dentre os cargos previstos estão os de engenheiro civil e engenheiro químico, além de técnicos rodoviários.