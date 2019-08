O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) concluiu a recuperação da VRS-827, em Nova Petrópolis, na Serra. Incluída no Plano de Obras 2019 do governo do Estado, a rodovia recebeu investimento de R$ 2,5 milhões. Além das melhorias na pavimentação, houve a limpeza dos dispositivos de drenagem e a execução de bueiros e valetas.

Deixe seu comentário: