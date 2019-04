D’Alessandro e Lindoso voltam a trabalhar no campo e viram opção para Odair contra o River

Visando o confronto pela Copa Libertadores na próxima quarta-feira, o Inter voltou aos trabalhos nesta tarde após a vitória conquistada sobre o Caxias, no jogo de ida pelas semifinais do Gauchão. Na reapresentação, Rodrigo Lindoso e D’Alessandro treinaram normalmente e devem reforçar o time para o confronto contra o River Plate.

No primeiro trabalho da semana, apenas quem não atou os 90 minutos no estádio Centenário esteve no campo, os demais ficaram no vestiário realizando trabalhos regenerativos. No gramado do CT Parque Gigante, a boa notícia ficou do camisa 10, D’Ale. Com a baixa de Pottker, o argentino deve ganhar espaço entre os titulares no confronto contra o time que o revelou, nesta quarta-feira, às 19h15, no Beira-Rio.

Além do meia, o volante Rodrigo Lindoso também voltou aos trabalhos no campo. O jogador que havia sofrido um trauma no joelho direito na derrota no clássico Gre-Nal, voltou a treinar com bola e vira mais uma opção para o técnico Odair Hellmann.

O elenco volta as atividades nesta terça-feira, quando faz o último treino antes do duelo pela terceira rodada da fase de grupos do torneio continental. Líder do Grupo A, o colorado está invicto na competição, com seis pontos somados.

