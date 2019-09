D’Alessandro fora! Confira a escalação do Internacional

Não deu para D’Alessandro. O camisa 10 está fora da decisão da Copa do Brasil. Conforme informou a assessoria do Internacional, o jogador realizou teste antes do jogo e está vetado pelo departamento médico. O atleta está entre os relacionados no banco de reservas, mas sem condições de ser utilizado na partida. No lugar dele, joga Wellington Silva.

Confira a escalação do colorado: Marcelo Lomba, Bruno, Cuesta, Moledo, Uendel; Lindoso, Edenilson, Patrick, Wellington Silva, Nico López e Guerrero.

Já o Athletico-PR entra com os seguintes jogadores: Marco Ruben, Nikão, Khellven, Robson Bambu, Santos, Wellington, Léo Pereira, Márcio Azevedo, Léo Cittadini, Rony, Bruno Guimarães.

Deixe seu comentário: