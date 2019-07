View this post on Instagram

❤️ Meu presente de aniversário! #LonginquoLonge #linknabio #DanielaMercury #GabrielPovoas . . Daniela Mercury feat Gabriel Póvoas Composiçao: C.Capinan e Gabriel Póvoas Direção Artística: Daniela Mercury Produção Musical: Gabriel Póvoas Violão de Nylon, Cuatro e Guitarra: Gerson Silva Sanfona e Teclado: Yacoce Simões