De olho na Libertadores, o Grêmio deve poupar titulares para o jogo deste sábado contra o Atlético-PR pelo Brasileirão

Na manhã dessa sexta-feira, em meio ao tempo chuvoso em Porto Alegre, o grupo do Grêmio encerrou no centro de treinamento Luiz Carvalho os preparativos para o jogo deste sábado, contra o Atlético Paranaense, válido pela vigésima-primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O compromisso está marcado para as 19h na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

Tendo em vista o jogo decisivo da próxima terça-feira, em casa contra o Estudiantes (Argentina), valendo uma vaga nas quartas-de-final da Copa Libertadores da América, a tendência é de que o técnico Renato Portaluppi coloque em campo um time alternativo. A escalação, no entanto, só deve ser divulgada uma hora antes do apito inicial.

A primeira parte a atividade foi fechada à imprensa. Quando o acesso foi permitido, um pouco antes das 11h, os jogadores finalizavam o tradicional “rachão recreativo” que antecede as partidas do Tricolor gaúcho. Dentre os jogadores considerados titulares e que começaram o confronto de quarta-feira contra o Cruzeiro na Arena, apenas Jailson, Maicon, Everton e Ramiro estavam em campo. Já o zagueiro Kannemann apenas corria em volta do gramado.

Situação

Após o treinamento, o zagueiro Paulo Miranda concedeu entrevista coletiva, a delegação gremista almoçou no refeitório do centro de treinamentos e embarcou à tarde para a capital paranaense. O duelo deste sábado, com transmissão ao vivo pela Rádio Grenal (95.9 FM ou www.radiogrenal.com.br), coloca lado a lado o Grêmio em quarto lugar na tabela do Brasileirão (37 pontos) e o Atlético-PR em décimo-oitavo (18 pontos), dentro da zona de rebaixamento.

